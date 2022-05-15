ВСУ отбили 12 атак врага, который несет потери. Утренняя сводка Генштаба ВСУ
ВСУ отбили 12 атак россиян на Донецком и Луганском направлениях, где продолжаются самые интенсивные бои на всей линии фронта. Противник пытался прорвать оборону в направлении Барвенково и Славянска, но безуспешно.
Об этом говорится в традиционной утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений ВСУ и пытался прорвать оборону, но успеха не имел. Россияне проводят доукомплектование и перегруппировку для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.
На Бахмутском направлении противник пытается развить успех. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"Азовсталь" продолжают бомбить.
На Слобожанском направлении враг проводит перегруппировку подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.
На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.
Происходят обстрелы и авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.
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