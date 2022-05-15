ВСУ отбили 12 атак россиян на Донецком и Луганском направлениях, где продолжаются самые интенсивные бои на всей линии фронта. Противник пытался прорвать оборону в направлении Барвенково и Славянска, но безуспешно.

Об этом говорится в традиционной утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений ВСУ и пытался прорвать оборону, но успеха не имел. Россияне проводят доукомплектование и перегруппировку для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

На Бахмутском направлении противник пытается развить успех. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Азовсталь" продолжают бомбить.

На Слобожанском направлении враг проводит перегруппировку подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

Происходят обстрелы и авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

В приграничных с Беларусью районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики Беларусь.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил.

В Черном море россияне решили доукомплектовать 810-й отдельную бригаду морской пехоты черноморского флота в связи с потерями.

За сутки сбито восемь воздушных целей: семь БПЛА и один самолет. Авиацией были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, десять бронированных машин и личный состав противника.

Ранее военный губернатор Луганской области назвал главную задачу российских войск в регионе.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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