Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир должен серьезно относиться к угрозам со стороны России в отношении ядерного оружия, несмотря на то, что в МИД РФ заявили об отсутствии планов применять его в Украине. Подоляк считает, что важно заранее подготовить протокол действий.

Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Мир должен серьезно относиться к угрозам Российской Федерации. Понимаете, это как непредсказуемые и психоэмоционально неустойчивые люди. Россия примерно так и выглядит, как человек с пеной у рта, который бегает полуголой и угрожает ржавым ножом. Это примерно так выглядит", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, мир должен быть готовым к тому, что у России все же могут сдать нервы. Такой сценарий нужно предусмотреть и быть готовым к превентивным действиям.

"Нужно ответственно подходить, ибо у России все же ядерное оружие есть. Европейским странам, США необходимо заранее подготовить протокол действий, в том числе и превентивных", - сказал Подоляк.

Скриншот: Telegram/Телеканал Дом

Ранее "Страна" писала, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу началом ядерной войны из-за передачи оружия Украине и военных учений НАТО в Восточной Европе.

Также мы рассказывали, что депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может первой применить ядерное оружие, если будет угроза ее существованию.