Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может первой применить ядерное оружие, если будет угроза ее существованию.

Об этом он заявил в интервью российскому СМИ.

"Если США угрожают нашему государству, хорошо: вот вам "Сармат", и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь", - заявил депутат.

На вопрос журналиста, надо ли России размещать ядерное оружие вблизи с границей Финляндии, он ответил:

"Зачем? Не нужно. Мы "Сарматом" можем бить из Сибири, и даже Великобританию достать. А если из Калининграда… Подлетное время гиперзвука 200 секунд. Вперед, ребята. У финской границы будет не стратегическое вооружение, а такого класса, как "Кинжал", который до Финляндии долетит секунд 20, а может, десять", - сказал Журавлев.

На уточняющий вопрос, может ли Россия первой нанести ядерный удар, он ответил: "Конечно. Если это будет грозить существованию Российской Федерации".

При этом Журавлев является первым запредом комитета Госдумы по обороне. При этом он председатель политической партии "Родина", а не "Единой России". И член фракции ЛДПР.

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