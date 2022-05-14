Украина готова вернуть России тела их военных, погибших под Киевом и Черниговом. Сейчас тела хранятся в вагонах-рефрижераторах.

Об этом глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин сказал в комментарии Reuters.

Процедура передачи тел противника предусмотрена международным гуманитарным правом.

"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - сказал Лямзин.

Журналистам показали в Киеве вагон-рефрижератор, где хранится несколько сотен тел российских военных, собранных в Киевской и Черниговской областях.

Такие жд-рефрижераторы есть в разных регионах Украины.

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