Американская газета The Wall Street Journal сняла сюжет об украинской "дороге смерти" - 7-километровом участке проезжей части между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области. На этом участке были найдены тела 37 убитых гражданских лиц.

По данным полиции, люди попали под обстрел во время эвакуации. Журналисты поговорили с местными жителями и поработали с открытыми данными, чтобы собрать имеющуюся информацию. Они пришли к выводу, что российские войска вели огонь по проезжей части из минометов.

3 марта один из таких инцидентов попал на видео.

Ранее CNN опубликовал видео, как российские солдаты на окраине Киева расстреляли в спину двух мирных жителей. Видео было получено с камер наблюдения в автосалоне под Киевом. На кадрах видно, как российские военные стреляют в спины двум безоружным мужчинам, у которых они до этого просили сигарет. Журналисты установили имена погибших. Украина расследует их убийство как военное преступление.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.