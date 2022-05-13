В социальных сетях идентифицировали одного из военнослужащих Вооруженных сил РФ, который, возможно, участвовал в расстреле мирных жителей под Киевом в середине марта.

Об этом написал пользователь Твиттера.

11 мая американский телеканал CNN опубликовал видео расстрела мирных жителей под Киевом. Это запись с камер наблюдения в автосалоне от 16 марта.

На ней видно, как к зданию с вывеской "Веломагазин" подъезжает фургон с надписью "Танковый спецназ Rus" и буквами V. Из машины выходят пятеро российских солдат и пытаются проникнуть в здание, стреляя по замкам и стеклам. В это время в помещении пункта охраны охранник Леонид Пляц и владелец салона готовятся выйти навстречу военным. На записи с другой камеры видно, как солдаты обыскивают мужчин, о чем-то говорят с ними и отпускают. Когда Пляц и владелец салона возвращаются к пункту охраны, двое военных стреляют им в спину. А на видео с камер внутри уже дилерского центра трое российских военных обыскивают шкафы и столы в здании, а также выпивают.

CNN obtains graphic surveillance video showing Russian forces shooting Ukrainian civilians @sarasidnerCNN reports pic.twitter.com/5hGzyhVd6e May 11, 2022

"Досить п@здеця" идентифицирует военнослужащего, который вместе с другим бойцом ВС РФ расстрелял двух безоружных гражданских в Киевской области, как уроженца Читы Дмитрия Лапшаков. Его воинская часть дислоцируется в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края РФ.

Между тем по внешнему виду Лапшакова можно предположить, что в убийствах мирных жителей он все-таки не участвовал: на видео с ограблением офиса он одет в военную форму и имеет повязку на правой руке, тогда как один из двух стрелявших был одет в черное, а у второго, одетого в форму, повязка на ноге.

У Лапшакова есть страница во "ВКонтакте", но он ограничил к ней доступ.

Военный уже занесен в базу сайта "Миротворец". Согласно анкете, Лапшаков родился в 1991 году и является военнослужащим в/ч 21250-Б, работая на должности механика-водителя в танковой роте. В профайле также указано, что он причастен к военным преступлениям в населенном пункте Дмитровка Киевской области.

Ранее "Страна" писала, что правоохранители установили личность 11 российских оккупантов, которые напрямую причастны к зверствам в Буче. Им заочно предъявили подозрения.

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Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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