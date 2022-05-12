Тела более 1000 гражданских лиц были обнаружены в районах к северу от Киева, которые были заняты российскими военными.

Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, пишет Reuters.

По словам Бачелет, несколько сотен из этого числа были казнены без суда или застрелены снайперами. Комиссар ООН считает, что эти цифры будут расти.

Кроме того, по оценке ООН, тысячи мирных жителей были убиты в Мариуполе.

Ранее мы писали, что в Буче нашли уже 416 тел погибших во время войны. Более 20 еще не опознаны.

Также "Страна" сообщала, что под Харьковом россияне расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.