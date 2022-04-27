В распоряжении телеканала CNN оказалась съемка с дрона города Буча в Киевской области, сделанная, когда в нем находились российские войска.

Об говорится в материале CNN, обнародованном в среду, 27 апреля.

Телеканал сообщает, что ему удалось верифицировать видеозапись и установить, что она была сделана 12-13 марта.

Источника, предоставившего запись, CNN не раскрывает по соображениям безопасности. Само видео телеканал пока не публикует, но показывает кадры из него.

На одном из фрагментов записи российские военные находятся на той же улице, где лежат тела погибших. Также есть кадр, где несколько российских солдат стоят вокруг военной машины, припаркованной возле дома.

Ранее Human Rights Watch заявила о военных преступлениях войск РФ в Буче.

Также сообщалось, что в братской могиле около храма в Буче обнаружили почти семь десятков убитых людей.

Кроме того, публиковали фото кладбища расстрелянных и сгоревших машин в Буче.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте на 61-й день войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.