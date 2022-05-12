Утром в четверг, 12 мая, вражеские войска с территории РФ снова обстреляли Сумскую область. Удар пришелся по селу Новые Вирки. Враг около 20 раз ударил по населенному пункту из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. Также он публикует соответствующие фото.

По его словам, обстрел продолжался в период с 06:00 до 06:30. Один человек погиб.

Напомним, ночью войска РФ нанесли авиаудары по Новгород-Северскому Черниговской области. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, мы писали, что вчера войска РФ выпустили две ракеты по Сумской области. Мы публиковали фото последствий обстрела.

Также сообщалось, что в Сумской и Черниговской областях запретили приближаться к границе ближе чем на 1 км днем и на 20 км - ночью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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