Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтавской области. Уничтожен инфраструктурный объект в Карловке
Вчера по Карловке, которая находится к западу от Полтавы, российские войска нанесли ракетный удар. В результате уничтожен инфраструктурный объект.
Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.
Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же прятаться в укрытие.
Напомним, глава обладминистрации Дмитрий Лунин вечером вчера сообщил о том, что были "прилеты" по Карловской громаде.
Вместе с тем 7 мая войска РФ уже обстреливали Карловку. Тогда враг также ударил ракетами в объект инфраструктуры.
Также сообщалось, что в результате ракетного удара по ферме в Полтавской области погиб один человек.
Тем временем война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
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