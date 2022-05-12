Вчера по Карловке, которая находится к западу от Полтавы, российские войска нанесли ракетный удар. В результате уничтожен инфраструктурный объект.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же прятаться в укрытие.

Напомним, глава обладминистрации Дмитрий Лунин вечером вчера сообщил о том, что были "прилеты" по Карловской громаде.

Вместе с тем 7 мая войска РФ уже обстреливали Карловку. Тогда враг также ударил ракетами в объект инфраструктуры.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по ферме в Полтавской области погиб один человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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