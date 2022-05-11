Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что применение Россией гиперзвукового оружия в Украине не имело "действительно значительных или решающих последствий".

"Помимо скорости оружия с точки зрения его воздействия на заданную цель мы не наблюдаем действительно значительных или изменяющих правила игры эффектов на сегодняшний день с использованием небольшого количества гиперзвуковых систем, которые применяли русские", - сказал Милли во время слушаний в подкомитете по защите ассигнований Палаты представителей.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на том же слушании, что он согласен с Милли и не думает, что использование президентом России Путиным гиперзвука "заставит его подняться на высоту, чтобы применить ядерное оружие".

"Я думаю, что он пытается создать определенный эффект с помощью этого оружия", - сказал Остин, имея в виду гиперзвук.

"И, как указал председатель, ракета движется со скоростью, из-за которой ее очень трудно сбить. Но это не изменило правила игры", - заявил Остин.

Ранее в Пентагоне заявляли, что во время войны в Украине Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия.

Между тем в самих США продолжают испытывать гиперзвук. В марте там успешно испытали гиперзвуковую ракету воздушного базирования.