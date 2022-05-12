Утром в четверг, 12 мая, российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Попадание пришлось по Великой Костромке и Зеленодольску в Криворожском районе области. По информации Резниченко, в результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения. Уничтожен объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, на этой неделе войска РФ уже обстреливали Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области, было повреждено несколько домов.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.