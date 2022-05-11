Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстреляно село Солохи Белгородского района.

По его информации, один человек погиб (точнее, умер в машине скорой помощи), трое ранены.

Гладков заявил, что это "самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов области".

Между тем белгородские паблики написали, что в результате обстрела в селе Солохи погибли не один, а два человека, юноши: 14-летний школьник и 19-летний парень.

Кроме того, ещё четыре человека попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Среди пострадавших также есть несовершеннолетний – 17-летнего подростка пришлось госпитализировать с ранением бедра.

Последствия обстрела села. Фото: Телеграм

Между тем в Белгородской области в небе наблюдаются авиация и пуски ракет.

Ранее "Страна" сообщала, что 5 мая губернатор Белгородской области РФ заявил об обстреле двух приграничных населенных пунктов со стороны Украины. Это населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка.

А в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде жители слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.