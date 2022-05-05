Губернатор Белгородской области РФ заявил об обстреле двух приграничных населенных пунктов со стороны Украины
В Белгородской области в четверг, 5 мая, заявляют об обстрелах приграничных населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка.
Об этом пишет губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, утверждая, что стреляют со стороны Украины.
По его словам, зафиксированы разрушения, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.
Также "Страна" сообщала, что в ночь с 1 на 2 мая в Белгороде вновь слышали сильные взрывы. В небе наблюдали летящий объект - не исключено, что работала ПВО.
Кроме того, о взрывах в российском городе сообщали 3 мая.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим в четверг, 5 мая, в обновляемом материале.
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