В Белгородской области в четверг, 5 мая, заявляют об обстрелах приграничных населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка.

Об этом пишет губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, утверждая, что стреляют со стороны Украины.

По его словам, зафиксированы разрушения, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.

Также "Страна" сообщала, что в ночь с 1 на 2 мая в Белгороде вновь слышали сильные взрывы. В небе наблюдали летящий объект - не исключено, что работала ПВО.

Кроме того, о взрывах в российском городе сообщали 3 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим в четверг, 5 мая, в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.