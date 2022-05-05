В Белгородской области сообщили об обстрелах. Фото: t.me/znajua_channel

В Белгородской области в четверг, 5 мая, заявляют об обстрелах приграничных населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка.

Об этом пишет губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, утверждая, что стреляют со стороны Украины.

По его словам, зафиксированы разрушения, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгородской области заявляют об обстрелах приграничных населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО. 

Также "Страна" сообщала, что в ночь с 1 на 2 мая в Белгороде вновь слышали сильные взрывы. В небе наблюдали летящий объект - не исключено, что работала ПВО.

Кроме того, о взрывах в российском городе сообщали 3 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим в четверг, 5 мая, в обновляемом материале.

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