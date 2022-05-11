Российские войска нанесли ракетные удары по частному сектору поселка Камышеваха. Об этом пишет издание "Суспильне".

Как сообщается, в результате ракетных обстрелов 60 домов получили значительные разрушения - у большинства нет окон и крыш. Всего по селу было нанесено 18 ракетных ударов.

"Около 14:00 обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты", - рассказал местный житель.

Скриншот: Telegram/Суспільне Запоріжжя

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.