Утром в среду, 11 мая, войска РФ выпустили ракету по Запорожью, ее сбила ПВО. Обломки попали по инфраструктурному объекту в населенном пункте возле областного центра.

Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская ОВА.

"Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект понес серьезные разрушения", - сообщили в ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, утром в среду войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску, пострадали два микрорайона.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.