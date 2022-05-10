На восстановление запасов переданных Украине ракет Javelin, вероятно, уйдет больше года, заявила министр армии США Кристин Вормут.

Об этом сообщает CNN.

"Я не уверена, что Raytheon, компания, производящая ракеты, сможет заменить запасы этих ракет в США в течение одного года", – заявила Вормут на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям на оборону.

Что касается замены запасов ракет Stinger в США, Вормут сказала, что это займет больше времени, потому что сейчас нет производственной линии для таких ракет.

Ранее The Washington Post сообщил, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдет новое вооружение и техника, которые Киев еще не получал.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.