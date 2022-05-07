В новый пакет американской военной помощи Украине войдет новое вооружение и техника, которые Киев еще не получал.

Об этом пишет The Washington Post.

Сюда входят 70-мм ракеты на сумму 22,6 млн долларов, усовершенствованное высокоточное оружие, которые можно запускать с вертолетов, и дополнительных беспилотников Switchblade на сумму почти 18 млн долларов. Пентагон также закупит ручные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму 19,7 млн долларов.

Заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл ЛаПланте заявил, что министерство обороны имеет одобренное Конгрессом финансирование в размере 300 миллионов долларов, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику.

По его словам, отдельно Пентагон ведет переговоры с оборонными подрядчиками о замене тысяч зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, уже поставленных Украине из своих запасов.

Ранее стало известно, что Блинкен согласовал выделение Украине еще $150 млн на военную помощь от США.

Также напомним, что президент США Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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