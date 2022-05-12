Вражеские бойцы с утра 12 мая обстреляли Запорожье. Они выпустили по городу крылатую ракету, в результате чего загорелся частный дом.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье. По предварительным данным горит частный дом", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, утром в четверг, 12 мая, российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.