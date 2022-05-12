Ночью с 11 на 12 мая российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Чаус.

По данным Чауса, авиаудары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. Пострадали школы. и другие административные здания и частные дома.

"Есть погибшие и пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики", - сообщил Чаус.

Напомним, вчера войска РФ снова обстреляли Черниговскую область из минометов.

Также мы писали о том, что за день до этого войска России обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях 11 мая.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.