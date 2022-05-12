В результате удара по Новгород-Северскому Черниговской области три человека погибли, еще 14 - ранены.

Об этом сообщают в горсовете Новгород-Северского, пишет УНИАН.

Один из раненых находится в критическом состоянии, его нельзя перевезти в другую больницу. Часть пострадавших перенаправлена в другие медучреждения, с легкими повреждениями - лечат в местной больнице, сообщила главы громады Людмилы Ткаченко.

"Целями врага были школы, в то же время повреждены здания, расположенные рядом - помещение РГА, дом культуры, больница, общежитие медколледжа и другие", - сказала она.

Напомним, вчера войска РФ снова обстреляли Черниговскую область из минометов.

Кроме того, позавчера российская армия обстреляла пограничные районы Черниговской, а также Сумской областей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.