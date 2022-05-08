С первых дней войны пёс Патрон, помощник черниговских саперов, заслужил всенародную любовь. Пес ежедневно помогает пиротехникам разминировать освобожденные территории Черниговщины.

Более чем за два месяца войны Патрон стал настоящей знаменитостью. В соцсетях все чаще появляются тематические вещи с маленьким псом – от чашек до футболок.

Тренд с Патроном подхватили даже на уровне государственных предприятий. Так, "Укрпочта", вслед за знаменитой почтовой маркой с тонущим российским кораблем, собирается выпустить новую марку, но уже с псом Патроном.

"Страна" поговорила об отважной миссии пса Патрона с его хозяином, начальником группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым.

Михаил Ильев

— Как давно Патрон помогает вам?

— Я купил этого пса и подарил сыну, с ним занимался кинолог. На разминирования он ездил со мной ещё до войны. Я брал его постоянно с собой и решил, вдруг у нас что-то получится. Постепенно я обучал его навыкам в определенных направлениях. И тут пришла война - это большая школа для Патрона, еще больше работы.

— Расскажите, какой распорядок дня у Патрона?

— Как и у всех остальных саперов, которые занимаются разминированием на территории Черниговской области. С самого утра и до вечера – бывает до 19:00-20:00. У нас большой объём работ по разминированию, большая территория, много взрывоопасных предметов. Патрон постоянно находится с нами, ездит на все задания. У нас нет выходных и мы работаем в любую погоду, потому что люди ожидают от нас большой помощи по разминированию.

— Какой принцип работы у Патрона?

— Я не рассказываю всех принципов, потому что это лично мой пес, а не служебный. В других подразделениях есть служебные собаки, которыми занимаются специалисты - их учат определенным командам. Я же изначально занимался собакой для себя, а не для работы.

— Сколько территорий совместно с Патроном вы разминировали за время войны?

— Я не могу сказать по количеству, потому что, опять же, это не служебный пес. Но территорий по площади много - это населенные пункты, линии электропередач, мосты.

— А кто выбрал для Патрона такую кличку?

— Мы с сыном. Направление работы у нас специфическое, поэтому рассматривали разные клички: Снаряд, Минометка, Бомба. Но ему такое не идёт – он маленький, небольшого роста. Изначально была идея назвать его Пулей, но в итоге он стал Патроном.

— Сколько лет Патрону?

— Ориентировочно 2,5 года. День рождения у него ближе к осени.

— А какой характер у него?

— Джек-рассел-терьеры – это вообще охотничьи собаки, они очень темпераментные и приравниваются к терьеру. Изначально у них характер "термита", который может съесть всю квартиру, если оставить его одного. Но мы правильно занимались с ним, воспитывали его так, чтобы он не бросался на людей и детей, был спокойным и обходительным. Сейчас он такой и есть.

— Как он относится к другим собакам?

— По-разному. Если большие собаки, он может лаять и огрызаться на них. Но в целом мы даем ему команду "дружить", и он начинает с собакой снюхиваться.

— Есть ли у Патрона какие-либо поощрительные призы за хорошую работу?

— Конечно. Он у меня не голодает, и за исполнение своей работы получает вкусняшки – больше всего Патрон любит твердый сыр. Он стремится делать все правильно, чтобы получить несколько кусочков лакомства.

— Как вы относитесь к славе Патрона?

— Я не хотел и не хочу никакой славы. Во-первых, я человек "при погонах" - исполняю свою работу и задания, нам даже нельзя открывать свой бизнес. Во-вторых, я не хочу делать бизнес на собаке – он, в первую очередь, любимец и член семьи. Хотя телефон разрывается от звонков – все хотят делать с ним футболки, статуэтки. Я не очень корректно к этому отношусь, так как сейчас его слава только начинается и может развиться в бОльших масштабах. В итоге у нас остается мало времени на работу - все хотят встретиться, увидеть его, сфотографироваться. Я всем объясняю, что нас ждут люди, поэтому сначала мы должны заниматься разминированием.

— Какая любимая игрушка у Патрона?

— В основном это мячик - его можно бросить, он будет за ним бегать. Плюс, резиновые игрушки и канат. Патрон любит в него вцепиться. Или же ему нравится, когда я за ним бегаю, чтобы забрать канат, а он не хочет его отдавать.

— Многие люди, узнав про Патрона, теперь хотят завести собаку такой же породы. Как вы относитесь к тому, что задали этот тренд?

— Я его намеренно не задавал, просто так получилось. Были времена, когда мы сидели в Чернигове под обстрелами, а Патрон постоянно бегал за мной. На работе я держал его возле себя, выезжал на разминирование с ним. Потом его начали фотографировать, снимать. Я просто занимался своим направлением, да и все. А люди это подловили и начали публиковать его фото и видео в интернет.

— Как возникла идея создать Инстаграм-страницу Патрону?

— У нас спрашивали, почему мы не создаем отдельную страницу в соцсетях для Патрона, ведь люди смотрят на этот позитив и, несмотря на сложную ситуацию, мы поддерживаем их моральный дух. В результате мы начали публиковать будни пса Патрона, который вместе с саперами Черниговской области выезжает на разминирования.

— Не собираетесь ли вы подыскать Патрону напарника или напарницу?

— Пока что нет — сейчас сложные времена, идет война. О таком мы даже не задумываемся, для начала нужно сделать большой объем работ. Люди возвращаются домой, хотят вернуться к жизни, так что на определенное время это неактуально.