В Харьковской области вместе с украинскими пограничниками несет службу пес с разноцветными глазами по кличке Терминатор. Обессиленная собака, потерявшая дом, пришла к бойцам на блок-пост.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

"Наши воины пса накормили и дали кличку Терминатор, ведь собака со своими разноцветными глазами чем-то напоминает известного киногероя", – рассказывают пограничники.

Пса взяли на службу, он очень внимательный и подает сигнал о посторонних.

"Пес, как и мы, не переносит даже дух рашистских оккупантов", – говорит один из пограничников.

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Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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