В Чернигов возвращается "сухой закон". Запрет на продажу алкоголя связан с ростом преступности.

Об этом заявил губернатор области Вячеслав Чаус.

"Мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели. Если на одну чашу поставить безопасность жителей Черниговщины, а на вторую - акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговской области. С утра я подписал распоряжение - мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области", - сказал он.

Отметим, что запрет на продажу алкоголя действовал в Черниговской области с конца февраля до середины апреля, 16 апреля Чаус распорядился его снять.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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