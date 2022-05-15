В России продолжаются разговоры о присоединении захваченных украинских территорий. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал о процедуре такой аннексии.

Его слова приводит РИА Новости.

"По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России", — заявил Мурадов.

При этом он считает преждевременным проведение "референдумов" до окончания войны.

Ранее разведка Минобороны сообщала, что "референдум" о вхождении Херсона в состав России могут провести в сентябре.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

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