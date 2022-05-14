События в Херсоне показывают, что первоначальной задачей вторжения РФ был захват территорий с включением потом в свой состав через "референдумы".

Такую оценку событий озвучили в британской разведке.

Вывод они делают исходя из того, что назначенные Россией "власти" Херсона заговорили о включении в состав РФ.

"Главная первоначального плана вторжения России, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

Тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность добиться прогресса в достижении политических целей в Украине", - пишет разведка.

Лондон считает, что в Херсоне большинство будет против присоединения к России, но РФ "наверняка будет манипулировать результатами (референдума - Ред.), чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины".

Напомним, 11 мая назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Стремоусов заявил, что они сделают прямое обращение "властей" к президенту РФ с просьбой включить регион в состав РФ.

На это Песков заявил, что судьбу региона "все-таки должны решать жители Херсонской области", добавив, что "вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками".

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