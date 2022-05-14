В оккупированный Херсон приехала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она провела встречу с "губернатором" Владимиром Сальдо.

Обсуждали поставки гуманитарной помощи в регион, медицину и образование. А также "искажение истории", которое теперь, по словам Кузнецовой, закончится.

Потом она посетила областной детскую больницу и областной дом малыша.

Вице-спикер передвигалась по Херсону в бронежилете. Не снимала она его и в здании областной администрации.

Ранее в Херсон приехали "глава ДНР" Денис Пушилин и замглавы Совфеда РФ, который заявил, что "Россия здесь навсегда".

А в Госдуме касательно возможного "присоединения" Херсонской области к РФ заявили, что Конституция РФ позволяет это сделать.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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