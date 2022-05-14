Запорожская область оказалась разделенной войной на две неравные части. Большая - находится под контролем российских войск, хотя они так и не смогли взять само Запорожье, в котором проживает примерно половина населения области.

Россияне активно вводят новые порядки на занятой территории, опираясь на согласившихся с ними сотрудничать людей, среди которых есть и бывшие представители украинских властей.

Подробности, а также планы россиян на эти территории - в нашем материале.

Поле битвы - юг

В первые дни вторжения России в Украину Запорожская область стала объектом атак российских войск. Ее территория важна была для них, прежде всего, по двум причинам.

Во-первых, россияне, пройдя ее до границы Донецкой области и дальше до Мариуполя, взяли в осаду этого важного города-порта на Приазовье.

Во-вторых, по Запорожской области пролегла часть сухопутного коридора в Крым. О нем, как о возможной цели Кремля, много говорилось после аннексии полуострова, и как оказалось, именно это стало одной из целей вторжения (и единственной, которую на данный момент российская армия практически выполнила).

Сейчас большая часть Запорожской области оккупирована. Правда, в отличие от прилегающей к ней Херсонской области, куда также зашла российская армия, областной центр Запорожье остается под контролем Украины.

С другой стороны, в области продолжаются бои, принося городам и весям новые разрушения. Хотя в целом линия фронта здесь стабилизировалась, вопрос - надолго ли.

Противники пока ведут артиллерийские дуэли. Армия РФ пытается вести наступление на север, чтоб выйти к Запорожью, а также начать охват с запада группы украинских войск на Донбассе.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация (ОВА), россияне продолжают обстреливать из разного вооружения украинские позиции по всей линии столкновения и вести воздушную разведку с помощью беспилотников. Под постоянными обстрелами находятся, в частности, города Пологи, Орехов и Гуляйполе, на который российская армия пытается наступать.

Местные власти просят жителей обстреливаемых городов уезжать в эвакуацию. В частности, городской голова Гуляйполя Сергей Ярмак снова обратился к землякам 10 мая с просьбой покинуть общину. "Ситуация довольно сложная, боевые действия не прекращаются! Прошу вас эвакуироваться и сделать это максимально быстро", - написал городской председатель на своей странице в Фейсбуке.

Отклики на этот призыв разные. В комментариях под постом пишут, что мэр-де говорит о поголовной отъезде, а медработников заставляют ходить под взрывами на работу, где нет воды и света и просто сидеть на рабочем месте, чтобы получить заработную плату, которую они получили бы и в эвакуации. На это представитель мэра отвечает, что медики, как и коммунальщики, МЧСники, пока остаются работать.

Еще одна постоянная тема официальных сообщений и дискуссий в соцсетях - выплата пенсий и социальных пособий на неподконтрольной территории.

Областные власти говорят, что доставлять в тамошние отделения "Укрпочты" наличность для выдачи пенсий сложно. Тем не менее, за апрель "Укрпочта" выплатила 70% пенсий на неподконтрольной территории, за май — уже 30%. "Там, где это возможно, люди будут получать наличность в отделениях", - говорит в официальном сообщении Запорожской ОВА.

В то же время городской голова Мелитополя Иван Федоров советует пенсионерам, получающим деньги у почтальонов, перейти на обслуживание в "Приватбанк", который продолжает работать и пополнять банкоматы и на контролируемых россиянами территориях. А если же через отделение "Укрпочты" деньги получить нельзя, нужно обращаться в "Ощадбанк" на подконтрольной Киеву территории, где задолженность и выдадут, и пенсию переоформят на их карточку.

Серьезной проблемой остается регистрация новорожденных и умерших на неподконтрольной территории. В запорожских СМИ пишут, что в Мелитополе новая власть якобы предлагает родителям регистрировать младенцев, как родившихся в Ростовской области. Такую услугу, мол, предоставляется в бывшем ЗАГС во Дворце культуры Шевченко. Мелитопольцев призывают отказываться от такого предложения.

В свою очередь члена назначенного Россией "главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов в одном из интервью заявил, что в вопросе выдачи свидетельств о рождении российского образца новые "власти" в Мелитополе "все ближе к цели". Хотя в ЗАГСе люди якобы уже получают свидетельства о браке "именно российского образца".

В целом запорожские власти - прежде всего, главы терробщин на неподконтрольных территориях - делают упор на агитацию за отказ от сотрудничества с россиянами и саботаж их решений. Упомянутый мелитопольский мэр Федоров, арестованный россиянами и затем обмененный на пленных, недавно призвал горожан не платить за коммунальные услуги, так как на эти деньги позарились новое городские "власти". Те хотят на базе одного из отделений "Ощадбанка" открыть представительство некоего "российского" банка, в котором будут счета коммунальных предприятий. Эти счета будут фигурировать в новых платежках мелитопольцев.

Возможно, речь идет о ЦМРБанке ("Центр международных расчетов" банк), открытие первого отделения которого анонсировала и.о. "руководителя" Мелитополя Галина Данильченко. По ее словам, всего планируется создать в городе семь отделений, будущий персонал уже обучают. Она также утверждает, что в мае соцвыплаты в Мелитополе будут переведены на рубли.

"Что раньше финансировал бюджет Киева, сейчас будет финансировать Россия", - заявила российским СМИ Данильченко.

Мэр Федоров, однако, говорит и об отказе работать при новых "властях" учителей и преподавателей местных вузов.

В то же время нужно сказать, что желающие занять руководящие посты на предприятиях и в учреждениях находятся.

Собственно, сам Федоров говорит, например, что в Мелитопольском государственном педуниверситете им. Хмельницкого появился новый и.о. "ректора". И Минобразования и науки Украины теперь назначают законного руководителя, чтобы преподавательскому коллективу шла зарплата, а выпускники получили дипломы. Вуз теперь будут перерегистрировать на подконтрольной Киеву территории.

Внутривидовая борьба

Как бы то ни было, российская вертикаль "власти" в захваченной части области постепенно формируется. И сам Мелитополь - в силу того, что взять Запорожье россиянам не удалось - стал центром оккупированных районов. Поэтому здесь создаются "управленческие структуры".

Как писала "Страна", депутат Запорожского областного совета от Оппоблока, народный депутат несколько созывов, известный бизнесмен в Мелитополе Евгений Балицкий возглавил "Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию".

Кстати, "мэр" Мелитополя Данильченко - его креатура (была ранее помощницей Балицкого и директором его предприятий).

Замглавы Мелитопольского райсовета Андрей Сигута стал руководителем "Мелитопольской районной администрации". В городе его считают ставленником друга Балицкого - бизнесмена и почетного консула Болгарии Сергея Желева. Пока Сигута осваивался на "должности", его бывший шеф - глава Мелитопольского райсовета Сергей Прийма удерживался российскими военными в неизвестном месте. Его отпустили через 41 день.

Недавно украинский мэр Мелитополя Федоров заявил в видеообращении, что между группами сотрудничающих с российскими военными лиц возник "большой конфликт": пытаются делить кресла. "Лучше бы вы делили места в машине, когда придется быстро уезжать из Мелитополя", - сказал Федоров.

В местных СМИ, работающих с подконтрольной Киеву территории, также пишут о конкуренции между группой Балицкого и группой члена "Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области" Рогова. По этой причине, мол, Балицкого и Данильченко не было на шествии "Бессмертного полка" 9 мая, организованного группой Рогова в Мелитополе.

Если скрытое соперничество и есть, Рогов, однако, не признается в этом, говоря со СМИ. Когда его спросили об отношении к "назначению" Балицкого, он назвал его "человеком, последовательным в своих взглядах".

"Будучи и депутатом Верховной рады, и областного совета, он четко выражал свое отношение к происходящему – и по поводу Дня Победы, и по другим вопросам. Кому-то может показаться, что он делал мало, но я не помню, чтобы кто-то делал больше в тех условиях, в которых это происходило… Я думаю, Балицкий на своем месте. Время покажет", - заявил Рогов.

Поставлены и новые "руководители" в других крупных городах на захваченной территории. Так, "и.о. мэра Бердянска" - предприниматель Александр Сауленко, "и.о. мэра Энергодара" - бывший инженер на Запорожской АЭС и экс-депутат местного горсовета Андрей Шевчик. Но действующие главы Бердянска Александр Свидло и Энергодара Дмитрий Орлов работают "на удаленке".

По данным источников "Страны" в бизнес-кругах региона, конкуренция есть и среди самих россиян.

"Со стороны России захваченной частью региона пытаются управлять сразу несколько структур, - говорит "Стране" источник в бизнес-кругах региона. - Прежде всего - это ФСБ, представители которого курируют назначенную Россией "администрацию области". Они конкурируют с "главой" аннексированного Крыма Аксеновым и его людьми, которые хотят рулить вопросами здесь и воссоздать Таврическую губернию, которая при царе включала в себя и Крым, и нынешние территории Херсонской области и юга Запорожской. Ходят слухи, что рассказы об "украинских партизанах", которые якобы действуют где-то в степях, придумало само ФСБ, чтоб усилить свой контроль и вышибать чужаков. Сильно влияние армии РФ. Линия фронта все-таки близко. Росгвардия еще есть - это отдельная структура. Кроме того, в регион пытаются активно зайти люди Януковича. Предлагают отжимать предприятия и обещают с них финансировать создание отрядов ЧВК в помощь россиянам. В общем, кто в лес, кто по дрова. Плюс идет отжим запасов зерна и ГСМ, сельхозтехники. По поводу будущего - россияне, также как и в Херсоне, говорят о присоединении к РФ и после этого, мол, бардак закончится и все будет стабильно. Но без какой-либо конкретики по датам и срокам. Понятно, что все это вилами по воде пока писано. Никто не знает когда и как закончится война и какая к тому времени будет линия фронта. Пойдут ли россияне дальше и смогут ли удержать хотя бы нынешние позиции - непонятно. Поэтому представители местного бизнеса, которые остались, стараются за редким исключением, занимать выжидательную позицию. Не лезть на рожон, не ходить с украинскими флагами, но и не сотрудничать (по крайней мере открыто) с россиянами".

К слову, в интервью приезжающим из России журналистам назначенные РФ "руководители" заявляют о переводе захваченных территорий на российскую повестку.

Недавно Запорожская ОВА сообщила, что в Мелитополе раздавались автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписью "TVR", что можно расценивать как отсылку к бывшей Таврической губернии Российской империи. "Такая деятельность врага - не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на придушение сопротивления местного населения оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

"Россияне уже бронируют жилье на Бердянской косе"

Жители подконтрольных России городов в разговорах со "Страной" говорят, что на настроения населения сильнее всего влияет разрыв экономических связей с Украиной и его последствия, в том числе в виде закрытия привычных магазинов и роста цен на самые важные товары. "После захвата Бердянска цены "полетели вверх". Сейчас - опускаются из-за того, что появился товар из РФ, "ЛДНР", Беларуси", - сказала нам жительница Бердянска Наталья.

В местных супермаркетах "Грация" и "Зеркальный" с местной молочкой и мясом соседствует российская продукция.

На рынках сезонные овощи идут относительно недорого. Свежие огурцы - 13-25 грн в зависимости от привоза, старая картошка от 12 грн, молодая - по 25 грн, литр подсолнечного масла - от 89-ти до 120 грн.

Хлеб - в среднем по 25 грн, яйца - 35-ть, домашние - 40-45-ть, копчено-вареная колбаса - от 240 грн, сырокопченая - от 340 грн, бананы - 100-120 грн, творог - 70-80 грн, бахмутская соль - 30 грн за пачку, свиная лопатка - 200 грн за кг, нет незамороженной курятины, а мороженная, "страшная" куриная голень - по 190 за кг. Пропало украинское мороженое. Нормальное сливочное масло - 70 грн за 200 граммовую пачку, магазинная сметана - 50-60 грн, домашняя на рынке - 80-90 за поллитровую банку.

Очень подорожал сыр: продукция марки "Комо" - от 400 грн за кг. Макароны Киевской макаронной фабрики - 79 грн, российские - 40-55 за кг, рис - в среднем по 55-ть за кг, сахар - по 50-55-ть за кг. Очень дорогая кондитерка: даже ванильные сухари с изюмом - в районе 130 грн. Чай только российский: пачка "Липтона" 60 грн, "Гринфильда" - 75-ть.

Снять деньги с банковских карточек - проблема. "Банкоматы работают редко и тогда к ним длинные очереди. В нескольких супермаркетах остались терминалы на оплату. Самые смелые ездят в Запорожье снимать деньги и купить лекарств", - говорит Наталья.

В довоенное время город и весь юг области жил бы сейчас скорым летом, курортным сезоном с его заботами и заработками. Но в этом году не до того.

"По городу ходят слухи, что россияне уже начали бронировать жилье под отдых на Бердянской косе. Так ли это, я не знаю. Распространенное мнение в городе, что сезона в этом году не будет", - говорит наша собеседница.