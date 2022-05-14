Украинская разведка изменила предполагаемую дату "референдума" в Херсоне о вхождении в состав России.

"По нашим оценкам, такой "референдум" может быть проведен в сентябре, 11 сентября. И необходимо не забывать, что там, на территории Донецкой и Луганской областей, на оккупированных территориях выдано около 800 тысяч паспортов граждан РФ", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Ранее в Минобороны заявляли, что голосование состоится 27 апреля.

А вот "власти" Херсонской области недавно снова заявили, что "референдума" не планируется, а будет обращение к России с просьбой принять в свой состав.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков достаточно осторожно прокомментировал заявление назначенных Россией "властей" Херсонской области о подготовке обращения к РФ с просьбой включить регион в ее состав.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - сказал Песков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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