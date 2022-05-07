В Офисе президента Украины заявили, что Россия не сможет провести "референдумы" на захваченных территориях юга и востока.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.

Каких-то аргументов в пользу своего мнения Подоляк не привел.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - заявил Подоляк.

Ранее мэр Херсона заявил, что вместо "референдума" россияне попытаются "присоединить" регион к Крыму.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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