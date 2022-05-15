Еврокомиссия придумала, как покупать российский газ де-факто в рублях, но при этом не нарушать собственные санкции, которые запрещают это делать.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Европейская комиссия на закрытом заседании сообщила правительствам, что не мешает компаниям открывать счета в "Газпромбанке" и покупать газ в соответствии с санкциями.

Еврокомиссия намерена проинструктировать компании о том, что те должны четко заявить, что при оплате в евро или долларах по действующим договорам они считают свои обязательства исполненными. Это будет означать, что руководство европейских компаний может открывать счета в "Газпромбанке".

"Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа", - пишет издание.

В Еврокомиссии считают, что так импортеры смогут накапливать газ к зиме, не нарушая санкции Европы, и при этом "эффективно удовлетворять" требования, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным об оплате в рублях.

Таким образом Европа будет покупать газ у России формально за евро, но фактически за рубли.

Ранее Bloomberg сообщал, что уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа.

Хотя оплату российского газа в рублях в Брюсселе расценили как нарушение европейских санкций.