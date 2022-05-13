Отказ от поставок газа из России не остановит войну в Украине.

Такое мнение высказал глава ведомства канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт в интервью изданию DW.

"Это приведет к тому, что цены на газ в целом вырастут. Возможно, Германия или Европа могут себе это позволить, но многие другие страны - нет", - сказал Шмидт.

Мнение о том, что Германия, покупая российский газ, по сути финансирует войну против Украины, Шмидт считает "не совсем корректным".

У России есть большие резервы в Центробанке, напомнил он.

"Текущие расходы на войну Путин оплачивает в рублях от продажи российского оружия, а рубли он может печатать бесконечно. Это увеличивает инфляцию, однако тут он не зависит от доходов от нефти или газа", – объяснил свою позицию Шмидт.

Ранее "Страна" приводила заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что у стран Европейского Союза в настоящее время нет каких-либо планов по отказу от российского газа.

Мы также писали, что федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер считает неоправданным немедленный отказ от российского газа из-за потенциального ущерба Германии в случае такого решения.