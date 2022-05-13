Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если платеж в евро будет конвертирован в рубли (как это предполагает новая схема "Газпрома").

Об этом сообщает Bloomberg.

Eni еще не открыла рублевый счет в "Газпромбанке", но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости.

Напомним, по данным Bloomberg, итальянская энергокомпания Eni готовилась открыть рублевые счета в "Газпромбанке" еще 27 апреля.

Однако спустя два дня Eni изменила риторику и заявила, что намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и потому не открывала рублевый счет.

Ранее мы писали, что Венгрия согласилась на "схему Путина" по платежам за газ в рублях. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что страна готова платить за российский газ в евро, которые затем будут конвертированы в рубли.

Также "Страна" сообщала, что глава Еврокомиссии заявила, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода санкций и несет риски для компаний.