К зиме газ на европейской бирже подорожает до $3500 за кубометр. Тогда как сейчас голубое топливо стоит в три с лишним раза меньше - 1100 долларов.

Такой прогноз сделала энергетическая исследовательская компания Rystad Energy.

По прогнозам компании, к концу 2030-х годов Африка достигнет пика добычи газа на уровне 470 миллиардов кубометров, что эквивалентно примерно 75% ожидаемого объема добычи газа в России в 2022 году.

В компании напомнили, что в начале марта Европейский Союз объявил, что намерен сократить свою зависимость от российского газа на две трети только к концу этого года и в настоящее время движется к кризису поставок, который отразится на всем мире.

Между тем Россия исторически была доминирующим поставщиком природного газа в Европу, поставляя в среднем около 62% от общего объема импорта газа на континент за последнее десятилетие. Африка также была постоянным экспортером газа в Европу, но в среднем только 18% европейского импорта газа приходилось на Африку.

Однако проекты в Африке исторически считались сопряженными с повышенным риском и часто не развиваются из-за высоких затрат на разработку, проблем с доступом к финансированию, проблем с налоговыми режимами и другими факторами. Но недавние сигналы от крупнейших нефтегазовых компаний, таких как BP, Eni, Equinor, Shell, ExxonMobil и Equinor, указывают на сдвиг в стратегии в сторону дальнейших инвестиций в Африку, которые ранее были заморожены.

Ранее "Страна" анонсировала, что транзит российского газа в ЕС через Украину сократится на 30%.

А из-за возникших раньше проблем с транзитом через Украину газ уже подорожал на 20%.