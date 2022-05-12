Россия ввела санкции, которые запрещают использование польского участка газопровода "Ямал – Европа".

Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает "Интерфакс".

Санкции РФ введены против компании EuRoPol GAZ, которая является владельцем этого участка газопровода.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", - объяснил он.

То есть, через газопровод Ямал-Европа газ теперь экспортироваться в Европу не будет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, в каком направлении развиваются события на газовом фронте.

Через Украину экспорт сокращается из-за отказа украинской стороны качать газ через станцию в Новопскове (контролируется "ЛНР" и Россией) и отказа "Газпрома" переносить объёмы транзита газа на контролируемую Украиной станцию "Сунжа".

Ситуация с газовым транзитом в Европу складывается крайне напряжённо, и уже не кажется фантастикой, что он может быть в ближайшее время полностью остановлен. Что приведёт к потери огромных доходов Газпромом и к катастрофе для европейской промышленности. Да и в Украине будет все очень не просто.

Сегодня из-за проблем с транзитом через Украину газ уже подорожал на 20%.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.