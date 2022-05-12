Газ на бирже в Европе продолжает дорожать и стоит уже больше 1200 долларов за тысячу кубометров. Это на 20% выше показателя закрытия предыдущего дня.

Об этом пишет Интерфакс.

Июньский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures подскочил до $1245 за тысячу кубометров.

Издание связывает это с российскими ответными санкциями против компании Gazprom Germania, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа.

Из-за этого поставки российского газа в адрес группы Gazprom Germania были прекращены.

Также на цену, вероятно, влияют проблемы с транзитом газа через Украину, о чем "Страна" подробно рассказывала.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.