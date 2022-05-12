На европейском газовом рынке закручивается новая интрига.

Вчера из-за военных действий были полностью остановлены поставки российского газа в Европу через точку "Сохрановка". Этот пункт является ключевым - через него идет треть объемов всего экспорта газа в ЕС.

О намерении поменять газовые маршруты в компании "Магистральные газопроводы Украины" заявили еще несколько дней назад, отметив, что "из-за вмешательства оккупационных властей в технические процессы" эксплуатация компрессорной станции в Новопскове (неподконтрольная Украине часть Луганской области) проблематична.

Поэтому прокачку газа предложили перевести на узловую станцию в Судже.

Против этого выступили в "Газпроме", заявив, что переключение с Сохрановки на Суджу, по их утверждению, технически невозможно.

11 мая глава компании "Магистральные газопроводы Украины" Сергей Макогон написал в Фейсбуке: "С утра "Газпром" на территории РФ прекратил транспортировку к точке "Сохрановка". Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционировано были перекрыты краны МГ (магистрального газопровода - Ред.) "Щебелинка- Новопсков", по которому происходила транспортировка газа потребителям Луганской и Донецкой областей. Власти РФ несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий".

У "Газпрома" на этот счет - свое видение.

В компании заявляют, что "не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора" на "Сохрановке", и продолжают подавать номинации на транзит именно через этот узел. А то, что украинская сторона их не одобряет, преподносится как аргумент, что это Украина, а не Россия нарушает условия контракта и оставляет Европу без газа.

В самой Европе тем временем, газ дорожает. В Германии, которая, напомним, наиболее зависима от российского газа, обсуждают возможность прохождения отопительного сезона без него. Прогнозы неутешительные - граждан и бизнес готовят, как минимум, к жесткой экономии.

Между тем, 11 мая в России был опубликован список компаний, против которых вводятся "контрсанкции". В перечень попали посредники, через которых российский газ шел в Европу, в частности, Gazprom Germania, EuRoPol Gaz и другие.

Пока смысл этих санкций не до конца понятен. Но в профильном сообществе нововведения называют еще одним звеном "новой газовой схемы Путина". Эксперты не исключают, что Россия станет продвигать прямые контракты европейских покупателей с "Газпромом" без европейских посредников.

В любом случае, все идет к тому, что намечаются большие изменения по газу. И как раз накануне начала нового сезона подготовки к следующему отопительному сезону (чтобы успеть в срок, Европа должна активно закачивать газ в подземные хранилища уже сейчас).

"Может быть рост цен и на 50%, плюс ограничения потребления для бизнеса", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Разбирались, что происходит на газовом рынке.

Взрывоопасная точка

Почему Украина вообще решила перенести газовый транзитный маршрут с точки входа "Сохрановка" на Суджу?

"Так как "Сохрановка" находится на оккупированной территории, украинская сторона не может вести учет газа, который поступает на точке входа, и, соотвественно, в такой ситуации очень сложно дать гарантии по сохранению определенных объемов транзита. Другими словами, Россия могла в любой момент обвинить нас в краже газа, а нам было бы даже ответить нечем, так как ситуацию на оккупированных территориях Украина не контролирует", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в Twitter, что "Газпром" уведомлен о том, что Украина больше не несет ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории. Сейчас это порядка трети всего транзита. Но "Газпром" может переместить этот объем в другую точку входа, то есть, - на Суджу.

"Думаю, это сообщение, которое Витренко написал на английском, скорее адресовано ЕС и США. И, безусловно, российским компаниям, которым грозит сокращение экспорта газа", — отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Главные разборки сейчас идут по линии - кто же все-таки перекрыл кран по прежнему маршруту (через "Сохрановку") и почему в целом упали поставки ресурса в Европу.

Украинская сторона утверждает, что прокачку газа на своей стороне остановила именно Россия. На "Сохрановку" прокачка остановлена, хотя "Газпром" продолжает подавать номинации. При этом через точку входа Суджа поставки идут, но в гораздо меньших объемах, чем могли бы быть.

Как сообщил сегодня Сергей Макогон, "Газпром", имея возможность транспортировать 77,2 млн кубов газа в сутки через точку входа Суджа, продолжает "упрямо подавать номинации на точку входа "Сохрановка" (хотя "Газпром" сам закрыл кран), которые мы вынуждены отклонять. Поэтому транзит через Суджу составляет только 53 млн (кубов - Ред.) сутки, хотя даже без каких-либо изменений к контракту "Газпром" может транспортировать в ЕС 77,2 млн (кубов - Ред.) в сутки. Нужно только подать соотвествующие заявки", - написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

У "Газпрома" - своя версия происходящего.

Официальный Телеграм-канал компании цитирует представителя "Газпрома" Сергея Куприянова. Вот что говорится в публикации за 11 мая (более поздних постов нет).

"Газпром" сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины" о том, что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа". Одновременно поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.

В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме.

"Перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", - говорится в сообщении.

По словам Корольчука, переориентировать прокачку на Суджу "Газпром" действительно в один день вряд ли может.

"Не уверен, что речь идет о технических сложностях, но пересчитывать балансы точно нужно", - говорит эксперт.

Но пока в "Газпроме" делают упор на том, что нет "доказательств форс-мажора" на Сохрановке. Следовательно, получается, что юридически договоренности нарушает украинская, а не российская сторона.

Эксперт российского Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев дал оппозиционному изданию "Медуза" следующие пояснения:

"Когда мы говорим о приостановке подачи газа, важно понимать, что какого-то вентиля, который могут перекрыть, у Украины нет. "Нафтогаз" физически не контролирует ни газораспределительную станцию в "Сохрановке", ни компрессорную станцию в "Новопскове", то есть он не может физически остановить поток газа. Насколько я понимаю, своим заявлением Украина просто информирует всех участников, что теперь формально не будет выполнять свою часть сделки по транзиту. В таком случае, если поток газа из России по этому направлению продолжится, Украина просто не будет передавать его дальше и будет оставлять его себе, распределяя его внутри страны, например, отправляя в подземные газохранилища. То есть Украина остановит поток газа не на входе, а на выходе. Российский транзит через Украину осуществляется по трем основным газопроводам: "Уренгой — Помары — Ужгород", "Прогресс" и "Союз". Первые два проходят через "Суджу" — газоизмерительную станцию на границе Украины с российской Курской областью. Пункт пропуска "Суджа" остается под контролем Украины. В "Нафтогазе" предлагают перенаправить поток именно сюда. Если это произойдет, они готовы продолжать выполнять свои обязательства как и прежде. "Союз" — более старый газопровод, идет через расположенную в Луганской области "Сохрановку". На него приходится почти треть всего российского экспорта в Европу. "Газпром" уже заявил, что он не видит технической возможности перенаправить такие большие выпадающие объемы на "Суджу". Перепроверить, так ли это, конечно, невозможно. Внешне очень сложно судить, может ли "Газпром" изменить направление своих потоков. Это действительно разные маршруты. "Союз" изначально был заточен под среднеазиатское направление. В принципе, свободные мощности на "Судже" остаются — и на выходе из России, и на входе в Украину. Но тут уже вопрос возникает либо доброй воли "Газпрома", либо его технических возможностей. Проблема еще и в том, что у компании есть свои обязательства по поставкам в определенные точки. То есть, "Газпром" не может просто так взять и волюнтаристски перенаправить объемы через, например, "Ямал — Европа". Технически это возможно, но надо смотреть, о каком потребителе идет речь. На мой взгляд, у "Газпрома" довольно гибкая и разветвленная транспортная система поставок в Европу. Она и создавалась для того, чтобы можно было легко перенаправить потоки по другим направлениям, если, например, авария случается на газопроводе. Я думаю, "Газпром" может, не нарушая контракты, из этой ситуации выйти. Но я не думаю, что "Газпром" будет снижать поставки газа в Европу, он не хочет этого делать. В конце концов, компания в последние месяцы практически не использует газопровод "Ямал — Европа", большую часть времени он стоит пустой", - заявил Белогорьев.

То есть, по его мнению, "Газпром" может диверсифицировать поставки газа в Европу за счет других маршрутов.

Газовая схема Путина

По мнению Корольчука, Россия в ближайшее время вряд ли станет наращивать транзит газа через новую точку входа - Суджу. С ним согласен и Геннадий Рябцев.

"Все происходящее - очередной элемент газового шантажа Европы. Россия под предлогом "технических сложностей" перевода транзита на новую точку входа уменьшит поставки, возможно, для того, чтобы вынудить Европу на компромиссы и новые договоренности по газу", — считает Рябцев.

В эту схему вписываются и "контрсанкции" для европейских дочек "Газпрома". Список этих компаний был опубликован вчера, хотя само распоряжение Путина на этот счет появилось 3 мая.

Под "контрсанкции" попали посредники, через которые "Газпром" поставляет газ в Европу (Gazprom Germania, EuRoPol GAZ и др., всего в перечне - 31 компания).

Дмитрий Песков назвал "ответные санкции" блокирующими.

По его словам, попавшие под санкции энергокомпании из Европы, США и Сингапура больше не смогут участвовать в поставках газа из РФ.

То есть, фактически подтверждаются подозрения экспертов, которые еще вчера заявили, что цель "контрсанкций" - вынудит европейских покупателей заключать договора не с посредниками, а напрямую - с "Газпромом". По словам Корольчука, это будут новые контракты, следовательно, в них можно будет прописать схему оплаты в рублях через "Газпромбанк" (один из аргументов европейцев - оплата в рублях нарушает условия действующих контрактов).

Также эксперты не исключают возможность в случае отказа европейцев идти на эти условия остановить поставку газа в ЕС.

Интересно, что такая многоходовка затевается как раз на фоне обсуждения в Европе эмбарго на российскую нефть.

Что касается газового рынка и перспектив по транзиту российского газа в Европу, то, по словам Корольчука, по факту ЕС получит через Украину на 10-12 млрд кубов российского газа меньше (это именно те объемы, что шли через "Сохрановку"). На этом фоне цены на газ в Европе уже выросли до 1100-1200 долларов за тысячу кубов, но, как считает Корольчук, это только начало.

"Может быть рост цен до 50%. Особенно в Германии, которая в прошлом сезоне получала газ по 600 евро, сейчас - по 1000, а следующей зимой будет по 1500. Само собой придется ограничивать потребление для бизнеса. То же самое и по другим странам Европы. Есть расчет на сжиженный газ из США, но там объемы сравнительно небольшие. По катарскому газу - пока неопределенность", — говорит Корольчук.

"Газовые ценники, особенно на спотовых биржах, могут быть любыми - тут многое решают паника и спекуляции", — добавил Рябцев.

Но этот сценарий не учитывает возможностей поставок российского газа другими путями, скажем, через тот же "Ямал- Европа". В этом случае, ЕС мало что теряет, но нужны договоренности с ЕС. Пойдет ли на них Евросоюз - вопрос открытый.

"Перевести вопрос на президента"

Украина в любом случае недополучит деньги за транзит. И по этому поводу может быть новый арбитраж (о нем уже предупредил Витренко), шансы выиграть который у нашей страны есть.

"Другое дело, что разбирательства могут идти годами. До того, как появится вердикт, и сам контракт может закончиться (он действует до 2024 года)",- говорит Корольчук.

Но, как говорит Корольчук, вопрос транзита в ближайшее время может быть вынесен на политический уровень.

"Ситуация с "Сохрановкой" - своего рода попытка перевести вопрос транзита на более высокий уровень - на президента. Как это уже было в свое время с транзитным договором, который привязали к Нормандскому формату", — отмечает Корольчук.

С другой стороны, ситуация с газом может быть и элементом стратегии давления на Европу и Украины.

Дело в том, что Новопсков уже давно находится под контролем России и "ЛНР" еще с марта.

8 апреля Оператор ГТС Украины сделал заявление "о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований т. н. ЛНР в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области".

То есть станция находится вне законы контроля Украины уже более двух месяцев.

Но почему-то остановить через нее транзит было решено только сейчас.

По одной из версий это может быть формой намека из Киева европейцам, чтоб они ускорялись с нефтяным эмбарго и прочими санкциями против России. Иначе Киев может перекрыть транзит газа.

Тема об этом уже давно витает в воздухе. Еще в марте нардеп Алексей Гончаренко призывал перекрыть транзит, чтоб не давать возможность "Газпрому" зарабатывать миллиарды на его продаже в ЕС. Но дальше слов дело не пошло. Видимо, Киев не хотел идти Ва-Банк и наносить сильнейший удар по европейской экономике.

Но по мере затягивания войны, настроения в украинской власти могут поменяться. Особенно на фоне того, что ЕС все никак не может утверждать 6-й пакет санкций с эмбарго на российскую нефть из-за противодействия Венгрии и еще ряда стран восточной Европы.

Впрочем, эксперты полагают, что Украине не пойдет на остановку транзита российского газа.

«Во-первых, это является прямым нарушением статьи 274 части 2 Соглашения об Ассоциации с ЕС, в которой указано, что наша страна обязана осуществлять транзит энергетических ресурсов и предпринимать все усилия для его восстановления (к этой статье ранее аппелировали украинские власти, пытаясь притормозить запуск «Северного потока -2» - Ред.). Есть еще, конечно, договор между «Газпромом» и «Нафтогазом», но ключевое все же соглашение об Ассоциации, так как контрактные отношения со страной-агрессором можно было бы разорвать. Во-вторых, нам самим невыгодна полная остановка транзита, из-за угрозы резкого снижения давления в трубе из-за чего подача газа в ряд регионов будет затруднена и станет дороже», — пояснил Геннадий Рябцев.