Еще десять европейских покупателей газа открыли счета в АО "Газпромбанк", вдвое увеличив общее количество клиентов, готовящихся расплачиваться рублями за российский газ, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета. Еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для этого, сказал источник издания, однако он отказался назвать компании.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.