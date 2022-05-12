Оплату странами Евросоюза российского газа в рублях Брюссель по-прежнему расценивает как нарушение применения европейских санкций по отношению к России.

Об этом на брифинге в Брюсселе 12 мая заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Использование этого метода было бы нарушением санкций", - сказал он.

Он добавил, что в ЕК внимательно изучили письмо "Газпрома" своим европейским клиентам с разъяснением нового указа президента РФ от 4 мая, уточняющего процедуру платежа за газ в рублях.

"С учетом указа наша позиция, наши ориентиры по режиму санкций остаются прежними", - отметил Макфи.

Представитель ЕК сообщил, что Еврокомиссия обновит свои рекомендации по этому вопросу, она объясняет всем государствам - членам ЕС ситуацию, проблема обсуждается с юридической службой Совета ЕС.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, когда появятся обновленные рекомендации ЕК, Макфи сказал, что не может назвать сроков.

"Работа продолжается. В любом случае наша позиция ясна. И если нам следует разъяснить ее государствам-членам, мы сделаем это. И что касается публикации новых ориентиров, мы вас проинформируем, когда они будут готовы", - пообещал Макфи.

Между тем по данным Bloomberg уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа.

Как писала "Страна", в конце апреля "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.