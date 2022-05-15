Еврокомиссия намерена установить верхний предел цены на газ в случае прекращения поставок голубого топлива из России.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.



По информации издания, такой мерой Еврокомиссия хочет защитить европейских потребителей от постоянно растущих цен на газ.

"В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на государственном уровне в течение переходного периода", - говорится в документе.

Как пишет издание, установление предельного значения цены на газ является попыткой получить контроль над стремительно растущей стоимостью. При этом указывается, что введение Россией санкций в отношении западных энергетических компаний стало катализатором для принятия такого рода решения.

Тем не менее, некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми. Например, каким может быть верхний предел цены на газ. В случае полной остановки поставок российского газа Еврокомиссия также предлагает правительствам потребовать от своих поставщиков энергии установить ценовой лимит на природный газ для защиты конечных потребителей. Но для реализации данной меры требуются существенные денежные средства.

"Финансирование этого вмешательства требует значительных сумм", - предупредили в Еврокомиссии.

Ранее мы писали, что к зиме на европейской бирже прогнозируют подорожание газа до 3 500 долларов за кубометр.

Также "Страна" сообщала, что Россия запретила поставки своего газа в Евросоюз через Польшу.