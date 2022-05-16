Германия до конца года откажется от российской нефти, даже если Евросоюз не сможет ввести эмбарго против РФ.

Об этом со ссылкой на чиновников в правительстве ФРГ пишет Bloomberg.

По данным агентства, Берлин продолжает переговоры по заключению сделок с альтернативными поставщиками.

Источник в немецком правительстве заявил, что Германия сможет решить логистические проблемы с доставкой топлива в течение следующих шести-семи месяцев.

Нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут основной темой обсуждения на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на этой неделе, пишет Bloomberg.

Российскую нефть ФРГ, напомним, получает по трубопроводу. Топливо из других стран придется завозить танкерами. Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта (до вторжения РФ в Украину было 35%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе заговорили об отсрочке введения эмбарго на российскую нефть.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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