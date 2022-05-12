Советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал европейцев не тянуть с эмбарго на российскую нефть и сравнил нынешнюю ситуацию с "трусостью" Европы перед Второй мировой войной.

Об этом он написал в Twitter.

"Если бы лидеры действовали решительно в 1938 году, Европа могла бы избежать Второй мировой войны. Но политики действовали трусливо и заигрывали с агрессором. Результат - миллион трагедий. История не простит нам, если мы снова совершим ту же ошибку. Европа должны немедленно ввести эмбарго на российскую нефть", - написал Подоляк.

Напомним, Европа не может уже несколько недель согласовать эмбарго на российскую нефть. Это решение блокирует Венгрия.

При этом в МИД Венгрии заявили о готовности поддержать эмбарго на нефть РФ, которая доставляется морским путем.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.