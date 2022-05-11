Цены на нефть в среду, 11 мая, резко выросли на фоне информации о переговорах по поводу эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает CNN.

Нефть в США подскочила на 6,3% - до 105,97 доллара за баррель. Нефть эталонной марки Brent подорожала на 5,2% - до 107,75 доллара за баррель.

Рост цен после периода их непродолжительного падения происходит на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении поставок российских энергоресурсов в Европу, сообщает CNN.

Ранее "Страна" сообщала, что цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду. Так, цена за галлон (3,785 литра) в среднем по стране достигла $4,404 - это на 3 цента выше, чем накануне. В Калифорнии, где топливо всегда дороже, за галлон просят в среднем $5,85.

Также взметнулись ввысь и цены на газ. Частичная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС привела к резкому скачку спотовых цен на голубое топливо в Европе. Сразу после объявления оператором ГТС Украины о прекращении транзита через Луганскую область, спотовая цена в ЕС подскочила на 12,4% - с 980 до 1100 долларов за тысячу кубометров.