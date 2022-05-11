Cредняя цена галлона обычного неэтилированного бензина в США достигла 4,37 доллара. Это рекордный показатель в истории, цена на 47% больше, чем год назад.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Отказ Европы от российской нефти приведет к дальнейшему сокращению поставок нефти по всему миру. И чем больше стран последуют примеру США в запрете российской нефти, тем больший дисбаланс мы увидим между спросом и предложением и более высокими ценами", - говорится в материале.

Цены на бензин растут, несмотря на увеличение поставок нефти из Стратегического нефтяного резерва США.

"Высокие цены на бензин стали подарком для американских энергетических компаний, хотя они отрицают, что наживаются на потребителе", - говорится в материале.

Энергетически компании обвиняют российское вторжение в Украину, энергетическую политику США и перебои в цепочках поставок.

Если снижение цен и произойдет, то будет недолгим, прогнозирует WSJ.

"Страна" разбиралась, что в Украине происходит с топливом и где еще можно залить бензин.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.