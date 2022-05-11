Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Цена за галлон (3,785 литра) в среднем по стране достигла $4,404 - это на 3 цента выше, чем накануне. В Калифорнии, где топливо всегда дороже, за галлон просят в среднем $5,85.

Цена на бензин ненамного снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва США, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

Предыдущий исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в США был зафиксирован 11 марта.

Ранее "Страна" приводила данные The Wall Street Journal, по которым средняя цена галлона обычного неэтилированного бензина в США достигла 4,37 доллара. Это на 47% больше, чем год назад.

Также мы рассказывали, что президент Джо Байден обвинил пандемию коронавируса и войну России в Украине в тревожных экономических новостях. Также Байден обвинил в росте цен в США президента РФ Владимира Путина.

"Вы должны понять: причина всех наших проблем сейчас – поднятие цен Путиным. Цены на топливо, цены на энергию – все из-за него", - сказал Байден.