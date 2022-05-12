Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, которая уже не раз заявляла, что отказывается одобрять эмбарго.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

"В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете на импорт российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго", - пишет агентство.

Как сообщили источники агентства, идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ "набирает поддержку". Однако, по словам одного из дипломатов, ряд стран обеспокоены тем, что исключение запрета на российскую нефть из готовящегося пакета санкций "будет признаком слабости".

Тем не менее, как добавили дипломаты, страны по-прежнему хотят достичь соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

Ранее "Страна" писала, что официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления финансовой компенсации Венгрии, которая не хочет одобрять эмбарго на российскую нефть. Так в ЕС хотят убедить премьер-министра страны Виктора Орбана подписаться под предложенным блоком санкций в отношении российской нефти.

Также ЕС согласился предоставить Венгрии два дополнительных года отсрочки по эмбарго.