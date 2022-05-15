Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение в воскресенье, 15 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

Сказал, что нефтяное эмбарго в Европе введут, несмотря на противодействие России. В понедельник Зеленский будет общаться со студентами 65 американских университетов. Готовится аналогичное общение с украинскими студентами. На этой неделе президент продолжит обращения к парламентам разных стран. Это нужно для международной поддержки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Ближайшее такое выступление будет перед депутатами Люксембурга. В планах - страны Азии и Африки. 23 мая Зеленский обратится к участникам экономического форума в Давосе. Речь пойдёт о послевоенном восстановлении Украины. Продолжаются "деликатные" переговоры о спасении украинского гарнизона из "Азовстали". Украина готовится к наступлению РФ на Донбассе и активизации на юге. Но президент пообещал, что Россия будет отступать.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины заявили, что Путин не согласен на эвакуацию военных с "Азовстали".

Также "Страна" сообщала, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.