Венгрия поддержит вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.

Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Эспресо".

В частности, он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Евросоюзе, Венгрия поддержит его", - отметил Ийдярто.

Отметим, опасения насчет Будапешта связаны с тем, что Ийдярто блокировал заседания комиссий Украина-НАТО из-за вопросов венгерского меньшинства, а именно в отношении языковой и образовательной политики.

Напомним, украинский МИД неоднократно призывал Венгрию не вмешивать в украинские дела и выборы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.