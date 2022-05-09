Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 9 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели". "Сегодня имел беседу с президентом Евросовета и главой Еврокомиссии. Поблагодарил их от имени всего украинского народа за внимание к нашим потребностям... Рассчитываю в июне получить ответ относительно получения Украиной статуса кандидата ЕС". "Президент Евросовета сегодня побывал в Одессе и лично увидел, что такое заблокированное море... Море заблокировано Россией. И это удар не только по Украине. Без нашего аграрного экспорта десятки стран в мире оказались на грани дефицита продовольствия". "Сегодня, несмотря на присутствие президента Евросовета, российские войска снова нанесли ракетный удар по Одессе. Таково оно, настоящее отношение России к Евросоюзу". "Встретился в Киеве с генсеком Совета Европы. Обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этой организации. Благодарен за визит именно в этот день, день Европы".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 9 мая обратился к украинцам с Крещатика.

Также "Страна" сообщала, что ко Дню примирения Зеленский записал обращение в черно-белых тонах.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.