Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что война в Украине показала неспособность НАТО проявить себя в качестве союза в критической ситуации.

Об он заявил в интервью Bloomberg.

"Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли. Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза - санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине. ЕС вернулся на правильный путь", - сказал Кулеба.

Напомним, глава МИД считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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